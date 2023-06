Ennesima spaccata da Mielaus in vico Rosa. Il titolare: «Piano Caruggi, è tutto da rifare»

È almeno il terzo episodio in pochi mesi nel negozio tra via della Maddalena e Macelli di Soziglia. Andrea Piccardo contro i pattuglioni della Polizia locale, apprezzati, invece, da abitanti e commercianti di altre zone del centro storico come Pré, Caricamento e via del Campo

Un tombino di ghisa è stato usato per sfondare la vetrata. Il negozio del centro storico, nella zona della Maddalena, non ha saracinesca e probabilmente proprio perché di più facile accesso rispetto agli altri viene preso di mira puntualmente dai razziatori di negozi che agiscono nel centro storico come nel resto della città. Questo non vuole dire che le azioni di vandalismo e criminalità siano giustificate: ogni commerciante avrebbe il diritto di chiudere il proprio negozio come crede, magari per mantenere l’assetto tradizionale o per mostrare l’interno della bottega ai passanti.

«E stamattina il rientro è di nuovo drammatico – scrive oggi il titolare di Mielaus, Andrea Piccardo, su Facebook -. Non so più come dirlo. Rimetteremo tutto a posto e come sempre faremo il nostro dovere ma mi pare molto chiaro che così non è plausibile lavorare. Non si chiede un trattamento di favore ma il minimo sindacale, un minimo di assistenza. Avete capito che i pattuglioni e le bardature da g.i.joe non servono a niente? Abbiamo più bisogno di ascolto e di capire che dove l’amministrazione ha alzato bandiera bianca, è stata sostituita da disperazione e povertà. Non chiniamo il capo ma è tutto da rifare. Tutto. La paventata repressione non ha sortito risultati, il piano carruggi non serve, i patti di sussidiarietà fatti così sono del tutto inutili. Si può tornare a ragionare insieme o è chiedere troppo?».

Di diversa opinione sono comitati di cittadini e commercianti di altre zone, come il sestiere del Molo e l’area di via del Campo e Pré (dove esistono presidi fissi), anche se è opinione comune che si sia ancora ben lontani dalla soluzione degli annosi problemi della città vecchia. I pattuglioni della Polizia locale sono graditi da molti degli abitanti di quelle zone e da abitanti e commercianti di Sottoripa e piazza Caricamento. Il Piano Caruggi punta molto anche su iniziative sociali e di rivitalizzazione urbana di senso e metodo ben lontano da quella che alcuni chiamano “militarizzazione”, ad esempio sui patti di sussidiarietà con le associazioni che grandi risultati stanno avendo proprio al Molo e che ora stanno cominciando ad estendersi in altre zone della città.

