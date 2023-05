Raffica di soccorsi per ubriachezza e per overdose di droga o farmaci

Il posto medico avanzato allestito per la Sagra del Pesce a Camogli è dovuto intervenire in una casa della zona per un venticinquenne che avevano alzato il gomito nel clima festaiolo (trasportato in codice Giallo al San Martino) e per una caduta con conseguenze di lieve entità. Anche il ferito è stato trasporto al nosocomio regionale. Intanto, a Genova, il 118 ha effettuato una serie di interventi a Montoggio e in diversi quartieri cittadini

A mezzanotte, il venticinquenne soccorso a Camogli in stato di ebbrezza è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo, di media gravità, dalla Croce Azzurra di Bavari. Sono intervenuti anche i militi della Croce Verde di Camogli e i Volontari del Soccorso di Ruta. Pochi minuti prima la Croce Bianca di San Desiderio aveva trasportato in codice verde la persona che si era infortunata.

Intanto in città il 118 ha dovuto mettere in campo una serie di soccorsi per intossicazione etilica od overdose da farmaci o da stupefacenti.

Cominciamo con le overdose. Poco dopo le 23:00 di ieri, a Recco, una donna di 55 anni è stata soccorsa in casa in codice giallo e trasportata al San Martino in codice verde dalla Croce Verde di Camogli. Sono intervenuti i Carabinieri. Poco prima delle 14:00 di ieri, in via Cagliari, un uomo è stata soccorso in strada dall’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso e trattata sul posto. Non si è reso necessario il ricovero.

Moltissimi gli interventi per stati di ubriachezza. L’ultimo in via Paleocapa, oggi, poco dopo le 6:00 del mattino. La Croce Verde ha soccorso un ventenne lo ha trattato sul posto. Un altro ventenne è stato soccorso alle 4:20 del mattino agli Angeli. Alle 2:30 a Montoggio, una donna di 52 anni è stata soccorsa in codice giallo con l’auto medica Golf2 e dalla Croce Verde di Casella e trasportata al Villa Scassi. Poco dopo l’una di questa notte, l’ambulanza della Croce Bianca Genovese ha soccorso un trentaquattrenne e lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso del Galliera.

Ieri, alle 21:43, una donna di 45 anni è stata soccorsa in stato di ebbrezza in piazza Matteotti e trasportata al pronto soccorso del Galliera in codice giallo. È intervenuta la Polizia di Stato.

Alle 20:30 in viale Brigata Bisagno è stato soccorso su un bus dalla Croce Rossa un uomo di 50 anni, poi trasportato al Galliera in codice giallo.

Alle 18:30, in via Pagano Doria a San Teodoro, un quarantenne è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia e trasportato in codice verde al Galliera.

