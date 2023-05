Sestri Ponente, riaperto dopo anni il ponte obliquo sul Chiaravagna

Al termine di anni di passione, di lavori, di problemi tecnici, di ritardi, di disagi per i residenti e le aziende, da stamattina il nuovo ponte è finalmente transitabile

Sorpresa, questa mattina, per i residenti di Sestri Ponente che si sono svegliati con la riapertura del passaggio sul ponte obliquo di via Chiaravagna, un’opera il cui “termine”fine lavori” è slittato più e più volte. Il messaggio relativo alla riapertura è arrivato stanotte alle 0:49 agli iscritti al canale telegram “GenovaAlert”.

L’ultimo annuncio in Consiglio comunale da parte del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, dopo l’ennesima interpellanza di MariaJosé Bruccoleri di Genova Civica, risale alla metà del mese di marzo e parlava di ancora un mese di lavori. Anche in questo caso la riapertura è slittata. Oggi, finalmente, a sorpresa, il ponte è percorribile.

Il 21 marzo è stato poi discusso, sempre in consiglio comunale, un ordine del giorno fuori sacco sul Ponte Obliquo portato in aula dalla consigliera di Genova Civica Mariajosè Bruccoleri. “Da ormai tre anni sono iniziati i lavori per il Ponte Obliquo – riporta l’atto – e la situazione è diventata ormai insostenibile per i cittadini di Sestri Ponente e non solo”, si vuole così impegnare sindaco e Giunta: “a riferire, in una commissione sul tema, quali sono le tempistiche in merito all’istallazione del ponte e quali sono gli esperimenti di viabilità che verranno adottati”. L’ordine del giorno è approvato all’unanimità.

Cambia anche il percorso dei bus delle linee 53, 170 è 653 che riprendono il regolare percorso come di seguito riportato.

Linee 53-653 Direzlone via Travi: i bus, giunti in via Borzoli, transiteranno In via Da Bissane, ponte De Simone, svolteranno in via Chiaravagna e proseguiranno per via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Travi dove effettueranno regolare capolinea, Direzione piazza Pallavicln): percorso invariato.

Linea 170 Dlrezlone via Travi: i bus, giunti al termine di via Gaggero, transiteranno Sul^pontB De Simone, svolteranno in via Chiaravagna dove proseguiranno per via Giotto, via Hennada, via Puccini, via Travi dove effettueranno regolare capollnea.

Direziono piazza Virgo Potens: percorso invariato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...