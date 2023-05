Ingoia lamette in carcere, poi aggredisce poliziotti penitenziari e sanitari al San Martino. Fermato dalla PS col taser

La denuncia del Sappe che rende noto l’episodio: «Violenze shock ieri sera al pronto soccorso sotto gli occhi dei pazienti dell’ospedale. Detenuti violenti continuamente trasferiti a Marassi dalle carceri del Piemonte»

«Prosegue inarrestabile la spirale di violenza nelle carceri liguri, dove non passa giorno in cui non si registrano da un lato gli episodi violenti ed eventi critici e dall’altro le richieste di urgenti provvedimenti da parte dei rappresentati sindacali Sappe dei poliziotti penitenziari» dicono al sindacato.

L’ultimo grave evento è accaduto, come riporta il segretario regionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Vincenzo Tristaino, nell’ospedale San Martino di Genova ieri sera ed ha visto per protagonista un detenuto della casa circondariale di Marassi: «Continuano le violenze e le situazioni ad alta tensione nelle carceri provocate da alcuni detenuti nei confronti della Polizia Penitenziaria in Liguria, detenuti che casualmente vengono assegnati nella nostra Regione dal Provveditorato di Torino dopo essersi resi protagonisti di gravi eventi critici in quelle carceri regionali. Ieri sera, un detenuto inviato con rito immediato, dopo aver ingoiato delle lamette, presso l’ospedale San Martino di Genova, nonostante una scorta rafforzata di poliziotti penitenziari, ha posto in essere una serie di atteggiamenti aggressivi contro gli uomini della Polizia Penitenziaria e contro i sanitari. Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari. Importante anche il supporto di agenti della Polizia di Stato, che avevano in dotazione il taser, L’evento è stato particolarmente critico perché posto in essere in un ospedale alla presenza di altri ricoverati e familiari ma è stato gestito al meglio dalla Polizia Penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all’ordine del giorno. È per noi importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale. È necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie liguri».

Il segretario generale del Sappe Donato Capece denuncia “una volta di più le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di Polizia Penitenziaria in servizio nelle carceri Liguri e nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari: agenti che sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei a circolare per le strade del Paese, fermi nelle officine perché non ci sono soldi per ripararli o con centinaia di migliaia di chilometri già percorsi”. E torna a denunciare il quotidiano e sistematico ricorso alle visite mediche in ospedali e centri medici fuori dal carcere, con contestuale massiccio impiego di personale di scorta appartenente alla Polizia Penitenziaria, per la diffusa presenza di patologie tra i detenuti: “Dal punto di vista sanitario la situazione delle carceri è semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è stato accertato che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su tre sono malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e dermatologici (10%). Questo fa capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici”.

In copertina: foto di repertorio

