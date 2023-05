La Samp perde a Udine, i genoani festeggiano. Fuochi d’artificio, cori e scaramucce a Ponente – VIDEO

La Sampdoria, con la sconfitta rimediata con l’Udinese, è condannata ufficialmente alla serie B. La fine della partita è stata attesa in piazza Alimonda dai tifosi del Genoa che, alla fine dell’incontro, hanno fatto scattare la festa-sfottò per rendere la pariglia ai blucerchiati dopo i festeggiamenti dello scorso anno quando il Grifone finì in B. In alcune zone della città, però, si sono registrati veri e propri scontri tra le tifoserie

Doppia festa per i genoani che festeggiano la risalita nella prima serie e oggi anche la discesa dell’altra squadra genovese, anche alle prese con una profonda crisi finanziaria.

«La retrocessione della Sampdoria è una grave perdita per lo sport ligure e per Genova, che dovrà anche fare a meno per il secondo anno consecutivo del derby, uno spettacolo che ci invidia tutta Italia – ha commentato il presidente della regione Giovanni Toti -. L’auspicio e’ che il club possa risollevarsi non solo dal punto di vista sportivo, ma anche societario attraverso l’intervento di realtà imprenditoriali e finanziarie di alto profilo e comprovata affidabilità. I tifosi blucerchiati non hanno mai smesso di sostenere la squadra in una stagione così difficile ed è soprattutto a loro che va il mio pensiero nella serata della retrocessione matematica della Sampdoria. Una tifoseria così merita una società all’altezza del prestigio e della storia blucerchiata”. Così il presidente della Regione Liguria dopo la matematica retrocessione della Sampdoria».

In serata, purtroppo, soprattutto nel ponente della città si sono registrati scaramucce e veri e propri scontri.

Sotto: quello avvenuto a Sampierdarena, in via Cantore, all’altezza di via La Spezia.

