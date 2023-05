Baiardo, lite tra i genitori dei ragazzini di un torneo. Carabinieri intervenuti in forze

Sono almeno 5 i mezzi dell’Arma arrivati all’impianto sportivo per mettere fine a una contesa esplosa durante un torneo a cui partecipano ragazzini del 2009, che quindi hanno appena 14 anni

Dopo le aggressioni agli arbitri, ora i problemi di ordine pubblico legati a un torneo giovanile in cui giocano le squadre di Genoa e Sampdoria, Virtus Entella e Baiardo, Pontedera e Carrarese. Sono dovuti intervenire i carabinieri in forze per placare gli animi in una situazione paradossale, proprio in un momento che per i ragazzi dovrebbe essere occasione di svago e apprendimento delle regole di sportività. A dare in escendescenze sarebbero stati i genitori di due diverse squadre che hanno dato così un esempio non certo positivo ai loro figli.

Quando i carabinieri sono arrivati, la discussione era già terminata e non c’è stata necessità di intervenire. Sembra che, alla fine, nessuno sia venuto alle mani, ma ai CC risulta che ci sia stato solo uno scambio di insulti, in particolare tra alcune mamme dei ragazzi.

Secondo alcuni testimoni, un genitore ha urlato, offendendolo, contro un giocatore della squadra avversaria per un fallo fatto.

Il padre del ragazzino offeso e ha reagito. Da lì il confronto, anche fisico, tra una quindicina di genitori. Due mamme si sarebbero tirate i capelli a vicenda. Prima dell’arrivo dei carabinieri i contendenti si erano chiariti ed erano tutti insieme al bar a brindare alla pace ritrovata.

