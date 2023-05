«Aiuto, c’è un serpente nel palazzo!». La guardia zoofila Termanini accorre che è già notte. Era solo un biacco

Paura in un palazzo di Sampierdarena dove è stato un “pericoloso serpente”. In realtà era solo un innocuo serpente non velenoso, poi liberato in campagna dopo le 23:30

Il biacco è stato catturato dalla guardia Zoofila Enpa Gian Lorenzo Termanini che era stato chiamato in aiuto proprio dai residenti dell’edificio. Sono stati loro, spaventatissimi, a temere che si trattasse di un serpente velenoso, capace di inoculare veleno. Così non era, per fortuna.

Termanini si è reso conto subito che si trattava di un animale innocuo, lo ha prelevato, inerito in una scatola e, quindi, portato in campagna, dove potrà vivere in un ambiente più consono a lui.

Il biacco, precedentemente classificato come Coluber viridiflavus, è un serpente non velenoso della famiglia dei Colubridi, frequente nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e soleggiati, sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei fiumi. È detto anche milordo o colubro verde e giallo.

È un serpente molto agile e veloce (fino a 11 km all’ora), ottimo arrampicatore e buon nuotatore. È una specie diurna. Si difende prevalentemente con una velocissima fuga, spesso verso un rifugio sicuro; quando viene bloccato dispensa rapidi morsi non particolarmente potenti. Se disturbato dall’uomo, preferisce la fuga. Se afferrato, non esita ad affrontare l’aggressore e a difendersi vigorosamente con ripetuti morsi. In caso di fuga impossibile cerca un varco lanciandosi contro l’aggressore. Si nutre di altri rettili (in particolare piccoli sauri ed altri serpenti, dalle bisce d’acqua alle vipere), di uova di piccoli uccelli, di piccoli mammiferi (in particolare topi e ratti) e anfibi anuri e urodeli; occasionalmente nuota agilmente in immersione, alla ricerca di piccoli pesci.

