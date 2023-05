Genoa promosso in serie A con due settimane di anticipo, la gioia dei tifosi si riversa in strada – Foto e Video

Il Grifone vince 2-1 contro l’Ascoli con due gol di Bani e Badelj, il Bari pareggia a Modena. I complimenti del presidente della Regione Toti, l’euforia dei tifosi, la fontana di De Ferrari spenta per tentare (inutilmente) di evitare tuffi, il fiume di turisti in via XX, lo sfottò per i cugini blucerchiati perché la Samp, in serie A, naviga in cattive acque. Il palazzo della Regione Liguria si è illuminerà questa sera per rendere omaggio al club con l’immagine del Grifone e la scritta “Bentornati in Serie A ragazzi”

“Complimenti alla proprietà 777 Partners, al presidente Alberto Zangrillo, a tutta la squadra e allo staff tecnico per il meritato ritorno del Genoa in serie A. Un obiettivo centrato al primo colpo grazie alla professionalità di tutto il club, che riporta una società storica come quella rossoblù nel palcoscenico che più gli compete. Il raggiungimento della massima serie A rappresenta anche la forza e la determinazione della nostra terra, sempre pronta a risollevarsi e non mollare mai”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la vittoria del Genoa di questo pomeriggio contro l’Ascoli che ha sancito la matematica promozione in serie A.

“Il ritorno in Serie A del Genoa – aggiunge l’assessore allo Sport Simona Ferro – è il giusto coronamento per una stagione davvero emozionante per quanto fatto dai giocatori, da mister Alberto Gilardino e dalla società, ma anche per gli incredibili tifosi rossoblù che in casa e in trasferta non hanno mai fatto mancare il proprio apporto segnando numeri di presenze record per la cadetteria – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria. Da assessore regionale allo Sport ho partecipato oggi con piacere alla decisiva partita contro l’Ascoli e mi auguro di viverne presto altre con questo pathos e questa cornice di pubblico. Colgo l’occasione per complimentarmi pubblicamente con il Genoa, ma anche con tutte le altre squadre liguri non professionistiche che si sono date battaglia da Ventimiglia a Sarzana”.

“Rimarco – conclude l’assessore – la storica vittoria della Liguria al Torneo delle Regioni nella categoria Under 19, successo che testimonia la crescita del movimento calcistico ligure e che ci fa ben sperare per il futuro”.

