“Fuoriposto”, ai Giardini Luzzati rassegna teatrale fuori dagli spazi teatrali

Dopo il successo dell’edizione del 2022 torna, nella suggestiva Area Archeologica dei Giardini Luzzati, la rassegna teatrale Fuoriposto: un weekend lungo, 3 date, 3 spettacoli di artisti indipendenti cui si potrà assistere dopo aver gustato un aperitivo compreso nel prezzo del biglietto. Si comincia stasera con “Unplugged Dickinson”, con Anaïs & Eva Cambiale. A Cura di Carlo Orlando

Qui il link all’evento Facebook

UnpluggedDickinson è un concerto recital nato dall’unione degli Anaïs, band indie rock genovese, e di Carlo Orlando e Eva Cambiale, rispettivamente regista e attrice teatrali.

L’alternanza e il dialogo dei brani musicali, cantati in lingua originale e i testi recitati in italiano, costruiscono un breve ma intenso viaggio nel mondo interiore e nell’ispirazione poetica di Emily Dickinson. Il recitato a volte si alterna ai brani, altre volte li preannuncia, altre ancora emerge dal silenzio affinché la potenza del linguaggio poetico prenda corpo in tutta la sua perfezione.

Unplugged Dickinson è un ritratto vitale ed energico della poetessa in cui la sua ispirazione parla attraverso melodie e parole consegnandoci frammenti della sua immensità.

INGRESSO 12euro comprensivi di aperitivo drink + cono

Biglietti acquistabili in loco

Sabato 6 maggio

“IL TOUR BUONISTA” • (Spettacolo alle 20.30 + laboratorio/talk in piazza alle 13.30)

DI E CON MASSIMILIANO LOIZZI

Un comedy show per il nuovo ventennio.

Ecco il nuovo spettacolo di Massimiliano Loizzi, autore, comico, attore ed uno dei volti del Terzo Segreto di Satira.

II #TourBuonista è un comedy show, ma soprattutto uno spettacolo di “propaganda satirica”: in un momento storico in cui il paese sembra aver perso i concetti fondamentali di solidarietà, condivisione, inclusione e partecipazione, il Tour Buonista prova, sempre attraverso la satira, a dimostrare che un altro mondo è ancora possibile. Per questo il tour è a sostegno di EMERGENCY e il cuore dello spettacolo e dei temi trattati sono onlus e associazioni tra le più importanti nel campo del sociale e del terzo settore, come WeWorld e Sheep Italia, che insieme ad Arci Italia, Radio Popolare ed Ecofactory, sono parte integrante del progetto.

Il Tour Buonista, infatti, è una storia composta da tante storie che affrontano i temi sociali per cui si battono le onlus e le associazioni coinvolte, e che con le loro complessità e speranze, raccontano chi siamo e che si fanno, oggi più che mai, occasione per interrogarci su dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere. Inclusione e diversità sono tra le dimensioni più dibattute oggi, e non c’è errore più diffuso di quello di pensare che qualcosa, in quanto presunto “normale” sia anche buono e ineluttabile, ma non saranno le uniche tematiche trattate nello spettacolo: razzismo, accoglienza, stereotipi di genere, politicamente corretto, antifascismo e resistenza, il Tour Buonista parlera anche di questo, partendo dalla confessione di un uomo disperato e di sinistra, che potrebbe essere ognuno di noi.

Tutto ha inizio il giorno delle elezioni del 25 e 26 settembre 2022, dentro una cabina elettorale, quando il nostro protagonista viene assalito da un’enorme crisi che lo porterà addirittura in questura.

Una vicenda personale per raccontare l’ultimo ventennio di storia d’Italia e prepararsi a quello nuovo.

“Sono convinto, oggi più che mai, che l’azione poetica debba necessariamente essere anche azione politica.

È necessario che cerchiamo di riappropriarci del nostro linguaggio, delle nostre parole, delle nostre idee, dei nostri sogni, dei nostri ideali. lo cerco di farlo con quel che posso e so fare. E in questo mi piacerebbe che ci siano quante più collaborazioni possibile per rendere questo atto di propaganda poetica più forte possibile, perché come diceva una poetessa libanese che poi sono io a dirlo ma fa sempre più figo citare i poeti libanesi): non c’è niente di più bello di stare insieme”.

Il Tour Buonista terminerà sulla nave LifeSupport di

EMERGENCY, in data da definirsi, in un appuntamento molto particolare per l’equipaggio, dove verranno consegnati i fondi raccolti durante tutto il tour. Il Tour Buonista sarà anche appuntamenti speciali, laboratori e incontri con i giovani, in collaborazione con Weworld, EMERGENCY ed Arci, per sollevare riflessione e dibattito con le nuove generazioni, sui temi trattati nel corso dello show.

Lo spettacolo è rivolto ad un pubblico consenziente, coraggioso e proattivo che verrà coinvolto in sala e diventerà coprotagonista.

Dallo spettacolo e da tutte le attività collegate nascerà un documentario. Qui il crowdfunding.

Domenica 7 maggio ore 20:30

IO PER TE COME UN PARACARRO” DI E CON DANIELE PARISI

Una coppia, che sta per dare alla luce un figlio, decide di partire: cercano un luogo dove costruirsi un avvenire decente.

I famigliari di lui, vittime di antiche patologie non risolte, non riescono a dissuadere i due dal voler intraprendere

questo viaggio.

Lungo il tragitto la coppia incontrerà diverse umanità alla deriva. C’è una Maga Indovina sfaticata che tradisce la sua antica funzione oracolare. C’è chi si indebita. Chi ruba. Chi vende per strada. Chi è rinchiuso nelle proprie manie ossessivo-compulsive. Chi vede nella contraddizione l’unica possibilità per essere coerente. Nel frattempo la fame aumenta. E ci si ascolta sempre meno.

Un’occasione per ridere insieme, per stare insieme, per pensare, sostenendo il teatro indipendente, attivista e solidale.

Ingresso senza prenotazione, fino a esaurimenti posti, costo 12€ a spettacolo, con inclusa consumazione (1 drink a scelta + cono genovese).

Inizio spettacoli ore 20:30

Mi piace: Mi piace Caricamento...