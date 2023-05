Pedone investito in via Donato Somma, in codice rosso al San Martino

In codice giallo, di media gravità, allo stesso ospedale una donna di 55 anni vittima di un incidente a San Fruttuoso

Il pedone è stato investito in via Donato Somma, a Nervi alle 18:25. Sul posto, il 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e l’autoMedica Golf. Il pedone, politraumatizzato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sul posto, altre alla Polizia locale della zona, anche il nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Meno grave del previsto, invece, la persona coinvolta, oggi alle 18:10, in un incidente a San Fruttuoso. La donna, che ha circa 55 anni, era stata soccorsa in codice rosso per dinamica dal 118, che ha inviato l’ambulanza della Croce Bianca Genovese-sezione Carignano e l’automedica Golf 3. Per fortuna, le sue condizioni erano poi meno gravi del previsto e la signora è stata trasferita al San Martino in codice giallo, di media gravità.

