Sabato centro cittadino chiuso per focaccia da record, ecco come cambia il percorso delle linee dei bus

Festa per l’arrivo della Msc World Europa, nuova ammiraglia Msc che organizza, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, dalle 11, tra piazza De Ferrari e via XX Settembre:, la distribuzione di 350 metri di focaccia prodotta da 14 panificatori genovesi di Confcommercio e posizionata su oltre 600 teglie e circa 200 tavoli, servita dagli allievi degli Istituti Alberghieri Nino Bergese e Marco Polo, per un totale di oltre 16 mila porzioni

Variazioni temporanee di percorso delle linee bus sabato 15 aprile per la chiusura del centro cittadino





A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro, per lo svolgimento di eventi cittadini, sabato 15 aprile, dalle ore 7.00 fino al termine delle manifestazioni, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 702, 727 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/, 39, 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea 34

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linee 35, 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, dove riprendono regolare percorso.

Linee 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi dove effettuano capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17/. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito al centro della piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, riprendono percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito al centro della piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono percorso regolare.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano fermata provvisoria al centro della piazza. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono percorso regolare.

Linee 702, 727 e Volabus

Direzione aeroporto: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

