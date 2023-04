Domenica la Mezza Maratona, cambiano itinerario la linea 31 e la navetta del centro storico

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di corso Italia e di piazza Caricamento in occasione della Mezza Maratona di Genova, domenica 16 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e comunque fino a cessate esigenze, la linea 31 e la Navetta Centro Storico subiscono modifiche di percorso e di servizio. Ecco quali

Linea 31

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per viale Duca D’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguono per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprendono regolare percorso.

Navetta Centro Storico

Il servizio della Navetta Centro Storico sarà sospeso dalle 7.30 alle 13.30 e riprenderà regolarmente nella fascia pomeridiana dalle 15.30 alle 20.00.

.

Mi piace: Mi piace Caricamento...