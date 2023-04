Polizia locale e Asl chiudono per carenze igieniche negozio in via Pré. In un sushi del centro telecamere su clienti e lavoratori

Il nucleo Commercio del reparto Sicurezza Urbana, insieme ai tecnici della Asl, hanno immediatamente chiuso l'”alimentari” e gastronomia di asporto del centro storico dove è stato trovato anche un lavoratore in nero. L’attività di via XII Ottobre è stata, invece, sanzionata e segnalata al garante della privacy

In via Pré 21 R, nel banco espositivo vendita, trovato spento, erano detenute diverse preparazioni di gastronomia già cotte a temperatura ambiente. Tale modalità di conservazione si ritiene abbia alterando e favorito la crescita di microrganismi patogeni e quindi gli alimenti sono stati considerati in cattivo stato di conservazione. La zona cucina che si presentava in scarse condizioni di pulizia per evidenza di unto e residui alimentari non rimossi da tempo. Era presente un pozzetto congelatore spento e/o rotto con liquidi maleodoranti sul fondo. Si è dunque ritenuto di distruggere immediatamente gli alimenti descritti in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti sono stati depositati all’interno dei contenitori dei centri di smaltimento della nettezza urbana.

Ritenuto quindi che non si possa comprendere come vengono stoccati gli alimenti utilizzati per le preparazioni Gli operatori hanno ritenuto che l’attività dovesse essere sospesa immediatamente. La sanzione è di 4mila euro. Il titolare è stato denunciato.

Sul posto era presente una persona extracomunitaria, ma regolare sul territorio nazionale, estranea all’attività, che prestava opera lavorativa dietro il bancone. Il nucleo Commercio farà segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

Inoltre il nucleo ha accertato e contestava la mancata indicazione di ingredienti (sanzione di euro 666,00), bilancia non revisionata (sanzione euro 500,00) e installazione di impianto pubblicitario abusivo (euro 430,00).

In via XII Ottobre 196r, invece, agenti e tecnici Asl hanno rilevato condizioni igieniche appena sufficienti delle superfici della cucina. Numerose piastrelle della pavimentazione sia della cucina sua della zona lavaggio annessa erano interessate da soluzioni di continuità tali da non rendere la superfici liscia e facilmente lavabile. Il basamento di una cella frigorifera, posizionata nella cucina, si presentava rotto e scrostato. Sullo stesso piano è presente uno spogliatoio con armadietti metallici. Vi è anche il servizio igienico ad uso del personale, dotato di bagno e antibagno, che al momento risulta ingombro di sedie; lo stesso dovrà essere sgomberato e reso fruibile.

Per quanto sopra la ASL3 sanzionerà l’attività per mille euro.

Da parte della Polizia Locale Nucleo Commercio RSU è stata accertata la mancata esposizione dell’autorizzazione. Inoltre risultavano posizionate 3 telecamere con ripresa video degli avventori e dei dipendenti non segnalate regolarmente come previsto dalla normativa ex D. Lgs. 196/2003, della quale verrà fatta opportuna segnalazione al Garante della Protezione dei Dati Personali per quanto di competenza. Seguiranno accertamenti circa i parametri e la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della manleva per la videoripresa personale come previsto dall’art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Seguirà segnalazione per mancati requisiti di sorvegliabilità (DM 564/92) alla Direzione Commercio per competenza e provvedimenti del caso.

