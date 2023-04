Incidente auto-moto in via San Benedetto, in codice rosso la donna che guidava lo scooter

Il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Verde Genovese e l’automedica Golf1 che hanno soccorso la sessantunenne che, nell’impatto, ha riportato un importante trauma cranico

Drammatico incidente poco prima delle 11:30 in via San benedetto, nella parte bassa del quartiere di San Teodoro. Per ragioni ancora in via di accertamento, un’auto e uno scooter sono andati in collisione. Ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote, trasportata in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto la Polizia locale della zona e quella del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza stradale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente

