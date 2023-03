Campo in via dell’Acciaio a Sestri Ponente, Gambino: «Occupato da lavoratori stagionali, se ne andranno nel corso della primavera»

L’assessore alla Sicurezza ha relazionato in consiglio a seguito dei sopralluoghi effettuati e dell’interpellanza della consigliera di Genova Civica MariaJosé Bruccoleri. Non esistono problemi igienicosanitari e il contesto è decoroso. I lavoratori si sposteranno presto in Germania per il raccolto

Campo in via dell’Acciaio a Sestri Ponente, «Ho deciso personalmente di non sgomberare. La situazione è nota e abbiamo ricevuto segnalazioni già a febbraio – ha detto l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino -. Insieme ai funzionari del distretto e al dirigente di Polizia locale, ho fatto un sopralluogo il 24 febbraio: in quell’occasione siamo andati di mattina e non abbiamo trovato nessuno presente. Abbiamo constatato che l’area si trova in un contesto decoroso e che non ci sono situazioni di abbandono dei rifiuti. Le case sono in ordine anche all’interno. Ho dato mandato alla Polizia locale di fare ulteriori passaggi per censirne gli abitanti e sappiamo che ci sono 12-13 adulti, nessun minore e nessuna gestante. La priorità è capire se da un punto di vista sociale ci siano situazioni da attenzionare. Torno sul discorso decoro: alcuni fanno addirittura la raccolta differenziata. Abbiamo accertato che si tratta di lavoratori stagionali che periodicamente si spostano in giro per l’Europa e abbiamo intimato di abbandonare l’area finita la stagione: ci hanno garantito che in primavera si sposteranno in Germania per il raccolto. Faremo una bonifica dopo: c’è sì una situazione di precarietà, ma dal punto di vista igienico e sanitario è tutto gestibile. Continueremo coi sopralluoghi per capire se le promesse fatte da queste persone saranno rispettate. Di giorno non troviamo mai nessuno, troviamo la gente alla sera quando torna da lavoro. Per quanto riguarda i segnalati furti in zona la Pl attenziona la situazione e valuteremo dei prossimi mesi se intervenire con le politiche sociali».

