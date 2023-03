Civico 17 di via Piacenza evacuato dopo l’incendio: nessuno ferma l’intruso seriale che stamane ha scavalcato il cancello

Esasperato per i continui accessi della persona, nota al condominio per essere parente dell’ormai defunto assegnatario dell’appartamento con giardino che dà su via Emilia, ha messo una catena da moto per chiudere il cancello dove l’uomo entrava comodamente con le chiavi. Ma non è bastato, perché stamattina l’intruso ha deciso di scavalcare. Ancora nessun intervento per fermarlo

Non si fermano gli ingressi abusivi dell’uomo, in possesso delle chiavi di un parente ormai defunto che era assegnatario di uno dei pochi appartamenti di edilizia pubblica rimasti nell’edificio, che fino a ieri entrava nel giardino della casa semplicemente aprendo il cancello con le chiavi.

Siccome l’ente proprietario dell’appartamento non ha messo rimedio chiudendo il cancello o murando la porta né le forze di Polizia sono intervenute per far cessare le intrusioni, qualche condomino si è attrezzato e ha piazzato una catena da moto a impedire di aprire il cancello. Ma nemmeno questa è bastata a fermare l’uomo che, per entrare, questa mattina il cancello lo ha scavalcato, entrando comunque.

L’uomo sarebbe senza fissa dimora e pregiudicato per vari reati, da non molto uscito dalla prigione. Essendo defunto il parente assegnatario dell’alloggio ed essendo lui in possesso delle chiavi (evidentemente le serrature non sono state cambiate), continua ad entrare. Non potrebbe farlo nemmeno se fosse regolare assegnatario perché il palazzo, giudicato inagibile dai vigili del fuoco, è stato chiuso all’accesso anche di proprietari e inquilini per ragioni di pubblica incolumità.

Proprietari e inquilini temono che chi entra possa scorrazzare libero per l’edificio deserto, entrando negli appartamenti e saccheggiandoli. I loro appelli per chiudere l’accesso dell’appartamento al piano strada e per fermare le continue intrusioni dell’uomo, nonostante vengano lanciati da giorni, sono, fino ad ora, caduti nel vuoto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...