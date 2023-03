Sabotaggi elettrici: ieri vandalizzato il quadro del sottopasso della Nunziata (chiuso). Fuori uso anche i semafori di Corvetto

Dopo il sabotaggio dei cavi di alimentazione delle telecamere in corso Firenze avvenuto l’altro ieri sera, ieri, poco dopo le 22, i danni al quadro elettrico con fili scoperti e botola dell’intercapedine divelta. Stamattina senza corrente anche i semafori di piazza Corvetto e via IV Novembre. Rischio caos per il traffico

La segnalazione è arrivata alle 22:20: il quadro elettrico nel sottopasso della Nunziata risultava divelto, con lo sportello di chiusura dell’intercapedine scardinato e deiezioni e sporcizia all’interno. Sul posto è arrivata la Polizia locale del turno serale che ha richiesto l’intervento di Enel e di City Green Light per la messa in sicurezza. È stata disattivata linea elettrica in attesa di intervento di ripristino. In mattinata sarà chiusura la botola dell’intercapedine. Il sottopasso rimarrà chiuso fino alla messa in sicurezza.

Dalle 3:30 di stanotte sono fuori uso anche i semafori di piazza Corvetto e l’impianto che regola l’intersezione tra via XII Ottobre e viale IV Novembre. La pubblica illuminazione, invece, è regolarmente in funzione. L’intervento di Aster, alle 4:50, permetteva di stabilire che mancava la corrente elettrica in ingresso all’impianto. Anche in questo caso è stata allertata Enel che alle 6:00 ha inviato il proprio personale per il ripristino. Gli incroci sono al momento regolati fisicamente dalla Polizia Locale.

Tutto questo avviene 24 ore dopo il sabotaggio dei cavi delle telecamere in corso Firenze.

