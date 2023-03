Ratbones, l’8 aprile ai Giardini Luzzati, serata punk-rock per festeggiare i vent’anni di attività

La band genovese spegne le sue prime venti candeline e organizza, a partire dalle 21:30, ai Giardini Luzzati, un concerto con altri due gruppi storici della scena pop-punk italiana: Andre Manges & The Veterans e i Chromosomes. Il tutto a ingresso gratuito

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del rock’n’roll più corrosivo e melodico, che guarda alla lezione dei Ramones, storica formazione newyorkese che, alla fine degli anni Settanta, ha cambiato per sempre il volto della musica rock, con un miscela di suoni iperveloci e scarni, a base di chitarre elettriche e pop. Una rivoluzione che, dopo quasi 50 anni, conta ancora parecchi adepti, soprattutto in Italia. Ed è proprio dalle cover dei Ramones che sono partiti i genovesi Ratbones nell’estate del 2003: un progetto musicale nato solo per divertimento, che da tribute band, si è trasformato in qualcosa di più originale. Con l’arrivo di Sex Dario (Formiche Atomiche e oggi L’Esperimento del dr. K), il gruppo genovese, infatti, comincia a scrivere pezzi propri e registra, nel 2010, il primo disco, prodotto e mixato da Mass Giorgini (produttore di alcuni degli album più importanti del pop-punk statunitense degli anni Novanta). In seguito i Ratbones, con l’ingresso di Andre dei Monelli al basso e il passaggio di Ludo alla voce (in sostituzione di Dario) registrano un po’ di sette pollici e macinano parecchi chilometri in giro per l’Italia e per l’Europa, suonando con tutti i mostri sacri del punk rock internazionale (Head , Dan Vapid, Manges, Isotopes, Queers, Mugwumps, CJ Ramone, Shonen Knife, solo per citarne alcuni).

Nel 2019 coronano il sogno di attraversare l’oceano per un tour nel Canada orientale, dove dividono il palco con Vapids, Creeps e Neck. Tornati in Italia, cominciano a scrivere le canzoni che comporranno il loro secondo full length intitolato “Teenage confusion and adult delusion”, uscito nell’estate del 2022 per le etichette I Buy Records in Europa a Mom’s Basement Records in America. Sempre nel 2022 si unisce alla band un nuovo batterista, Peter Ghiso dei Temple Rents, giusto in tempo per un tour in Spagna con i Beatnik Termites.

Formazione attuale

Ludo Ratbone: voce e chitarra

Jay Ratbone : chitarra

Andre Ratbone: basso

Peter Ratbone: batteria

Mi piace: Mi piace Caricamento...