Auto della Polizia locale accerchiata e danneggiata, scritte sulle auto della Finanza e della Polizia di Frontiera. Danni vetrine e scritte sui muri

Danni in via Gramsci e piazza Matteotti. È successo durante la “Marcia per la pace”. Imbrattate anche le facciate del palazzo della Regione. Un centinaio di scritte in porto

Alle 17:40 una pattuglia del nucleo centro storico della Polizia locale in servizio di viabilità nella zona di via Gramsci, all’altezza di via al Ponte Calvi, è stata accerchiata da alcuni soggetti che hanno danneggiato il veicolo di servizio con scritte e hanno rotto il parabrezza.

Altri danni sono stati fatti lungo il percorso della Marcia per la pace”. Danneggiate anche auto della Guardia di Finanza e auto della Polizia di Frontiera in porto, dove sono comparse decine e decine di scritte.

«Le scritte comparse in queste ore sul palazzo della Regione Liguria e non solo dimostrano ancora una volta che il clima d’odio che sta dilagando nel nostro Paese è diventato intollerabile. Le Istituzioni devono essere unite e saper gestire con risolutezza e polso fermo i momenti di tensione. Al ministro Nordio, a cui sono indirizzate alcune delle scritte, va la nostra solidarietà. Non saranno di certo questi gesti a intimidirci, continueremo a lavorare a testa alta per combattere ogni forma di violenza e criminalità». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a seguito dell’imbrattamento del palazzo della Regione Liguria a Genova da parte di ignoti.

Il corteo era partito alle 14:15 da lungomare Canepa/varco Etiopia e aveva percorso l’area portuale, ponte dai Mille, via Gramsci, piazza Caricamento per arrivare in piazza Cavour, tornare indietro in via Turati e risalire piazza San Lorenzo fino a piazza De Ferrari. Gli episodi di vandalismo sono avvenuti tra via Gramsci e De Ferrari.

Alle 15:10 un secondo piccolo corteo si era mosso con percorso circolare lungomare lungomare Canepa-via Albertazzi-Lungomare Canepa per ricongiungersi poi agli altri manifestanti.

