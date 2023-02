Parrocchia e scuola raccolgono fondi per gli sfollati di via Piacenza. Ecco come contribuire

Ci sono da sostenere, in primis, i costi per le impalcature e il pallone sopra il tetto, per garantire il reingresso di almeno una parte dei residenti ai piani più bassi

Il 14 febbraio scorso, un incendio ha colpito il palazzo situato al civico 17 di via Piacenza, nella zona della Valbisagno. L’incendio ha distrutto il tetto del palazzo e gli appartamenti degli ultimi piani. Gli sfollati sono 96.

Dopo il rogo, la comunità del quartiere si è mobilitata per aiutare le persone colpite dall’incendio. In particolare, la parrocchia di San Gottardo, in collaborazione con l’istituto comprensivo Genova San Gottardo, ha organizzato una raccolta fondi per sostenere gli sfollati.

Chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi può farlo con offerte in contanti presso la parrocchia di San Gottardo oppure tramite bonifico bancario al conto corrente 112878, intestato alla parrocchia di San Gottardo presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT38D0306909606100000112878, indicando nella causale “incendio via Piacenza 17 “. Per maggiori informazioni è possibile contattare la parrocchia di San Gottardo all’indirizzo e-mail parrocchia_sgottardo@libero.it .

L’incendio di via Piacenza 17 ha provocato gravi danni alle persone coinvolte e la solidarietà della comunità del quartiere è fondamentale per sostenere i bisogni degli sfollati. La raccolta fondi organizzata dalla parrocchia di San Gottardo rappresenta un modo concreto per dare un contributo alle persone colpite dall’incendio e per fornire la solidarietà della comunità locale.

