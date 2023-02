Controlli dei Carabinieri nel fine settimana, cinque arresti e due denunce

Arresti per spaccio, resistenza, fuga dagli arresti domiciliari, rintracci per condanne passate in giudicato

Durante il fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno svolto attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati, con risultati significativi. In particolare, sono state effettuate 5 arresti e 2 denunce.

Il primo arresto riguarda un cittadino straniero di 30 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato in via Sottoripa perché aveva tentato di vendere dello stupefacente a un passante. Dopo averlo identificato, i carabinieri lo hanno perquisito e trovato in possesso di 50 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per la vendita.

Il secondo arresto riguarda un cittadino straniero di 40 anni con precedenti penali per evasione e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione e al di fuori degli orari concessi.

Il terzo arresto riguarda un cittadino genovese di 30 anni con precedenti penali per rapina aggravata, lesioni ed altro. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari presso una Comunità cittadina ma ha violato la misura di custodia.

Il quarto arresto riguarda un cittadino italiano di 60 anni con precedenti penali. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Torino, perché deve scontare una pena detentiva di 18 mesi per reati contro il patrimonio.

Il quinto arresto riguarda un cittadino di Chiavari di 40 anni con pregiudizi di polizia. L’uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di essere alla sua ex compagna, una donna di 40 anni, entrando in una pizzeria dove si trovava.

Inoltre, sono stato denunciato altre due persone. La prima è un cittadino straniero di 20 anni irregolare sul territorio italiano, che è stato sorpreso a cedere dosi di eroina e cocaina ad un genovese in cambio di 50 euro. Durante l’operazione di controllo, l’uomo ha opposto resistenza ai carabinieri e, alla perquisizione, è stato trovato in possesso di 100 euro provento dell’illecita attività.

La seconda denuncia riguarda un cittadino genovese di 30 anni, che è stato fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale perché guidava in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente di guida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...