Incendio di via Piacenza, alcuni malati negli ospedali (ma non feriti) e un’anziana in casa di riposo

Diciassette persone ospitate in hotel dal Comune. Alcuni anziani in precarie condizioni di salute, ma non a causa dell’incendio, ricoverati. Gambino: “La macchina della Protezione civile si è subito messa in moto; grande lavoro di tutti gli uomini per soccorrere le persone in difficoltà»

«Sono 96 i residenti del civico 17 di via Piacenza che ieri notte hanno dovuto lasciare i loro appartamenti, a causa dell’incendio che ha devastato il tetto e l’ultimo piano dell’immobile, costringendo alla totale evacuazione – dice l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino – Di questi in 18 hanno chiesto assistenza al Comune di Genova non sapendo dove trascorrere la notte: 17 persone sono state immediatamente accompagnate con mezzi Amt in alcuni alberghi della città e una anziana è stata ospitata in una casa di riposo».

Gambino, assieme alla Polizia locale, alla Protezione civile e ai Servizi sociali del Comune, ha seguito tutte le fasi dell’evacuazione dello stabile di via Piacenza, assicurandosi che i soccorsi fossero prontamente intervenuti.

«La nostra efficiente macchina della Protezione civile si è subito messa in moto- afferma l’assessore Gambino -. Le persone scese in strada da sole, dopo aver sentito odore di bruciato, sono state subito assistite; abbiamo preso in carico 18 residenti che necessitavano di una sistemazione per la notte. Abbiamo predisposto mezzi Amt per il loro trasferimento in albergo e una ambulanza per il trasporto di una anziana che sarà ospitata da villa Dorotea. Alcuni anziani e persone in difficoltà, o con problemi di salute, sono state trasferite in ospedale per precauzione, ma non risultano feriti gravi. Sono arrivate sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco di Genova e, in supporto, anche da Chiavari, per spegnere l’enorme incendio che ha distrutto il tetto e, pare, l’intero piano sottostante. La Polizia locale ha lavorato tutta la notte sulla viabilità di via Piacenza e via Emilia che è stata riaperta al traffico per la direzione monte soltanto in mattinata. Ovviamente sono ancora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause dell’incendio. Continueremo a monitorare la situazione anche nelle prossime ore, per capire le condizioni dell’immobile e se sia possibile far rientrare nelle loro case le persone sfollate».

Regione Liguria è in costante contatto il Comune di Genova e la Prefettura dopo l’incendio.

Foto di Daniele Coviello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...