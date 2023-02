Ancora raid del ladro che sfascia le auto, alla Foce, in centro e in corso Italia

Ieri diversi veicoli sono stati vandalizzati per rubare all’interno, ma non nelle zone pattugliate dalla Polizia locale. Il malvivente si sposta continuamente. In piazza Montano una serie di motocicli parcheggiati abbattuti

Vengono continuamente controllate le alture della città e la zona di via Buozzi dove in precedenza si sono registrati gli atti vandalici con furto, Ma il malvivente (o i malviventi) si è spostato o si sono spostati in via Finocchiaro Aprile, dove ieri alle 12:15 la proprietaria della vettura ha trovato la sgradita sorpresa. La donna, poi, poco dopo, passando per corso Italia ha segnalato un’altra auto posteggiata che aveva i finestrini rotti.

Circa due ore dopo, in via Banderali, sono stati trovati ben 11 veicoli col vetro danneggiato. Oltre alla Polizia locale è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi utili a individuare l’autore o gli autori dei furti con vandalismo.

