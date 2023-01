Operazione antidroga della Polizia di Stato: arrestati padre e figlio

All’arrivo degli agenti il padre ha provato a disfarsi della cocaina e di una parte dell’hashish buttandola dal balcone senza aver notato che sotto l’abitazione era posizionato una delle due unità cinofile che ha subito recuperato lo stupefacente

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno tratto in arresto un 44enne e un 20enne, padre e figlio, per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Nel corso del servizio sono stati denunciati anche due giovani per lo stesso reato e segnalati alla locale prefettura alcuni ragazzi tra i quali due minorenni per “uso personale” .

L’operazione è stata svolta dagli agenti della squadra Investigativa del Commissariato di Chiavari nella giornata di lunedì 23 gennaio, durante un servizio antidroga effettuato con l’ausilio delle unità cinofile della locale Questura.

Arresto: Padre e figlio sono tratti in arresto in quanto all’interno della loro abitazione e di un box di pertinenza sono stati trovati in possesso di 50 grammi di “Cocaina” e di circa 700 grammi di “Hashish”nonché di materiale utile al confezionamento e denaro contante provento dello spaccio. Nota peculiare: all’arrivo degli agenti il padre ha provato a disfarsi della Cocaina e di una parte dell’Hashish buttandola dal balcone senza aver notato che sotto l’abitazione era posizionato una delle due unità cinofile che ha subito recuperato lo stupefacente. La stessa unità cinofila ha fiutato odore proveniente da un box e dopo aver rinvenuto le chiavi all’interno dell’abitazione il garage è stato aperto ed è stato rinvenuto il restante stupefacente. I due soggetti sono stati accompagnati presso il carcere di Genova Marassi.

Denuncia: Durante un servizio nei pressi della zona del mercato di Chiavari con l’ausilio delle unità cinofile sono stati controllati alcuni giovani in orario pre-scolastico e due di loro sono stati trovati in possesso rispettivamente di 26 e 48 grammi di Hashish e quindi sono stati deferiti all’A.G. per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

