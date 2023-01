La Polizia di Stato sgombera casa occupata in via Cechov nella notte

Quattro le persone che occupavano abusivamente la casa del civico 1 della strada di Bolzaneto, di proprietà di Arte

Sono stati denunciati per occupazione abusiva i quattro occupanti della casa di proprietà di Arte sgomberata in piena notte dagli uomini della PS, una delle molte abitazioni lasciate vuote, spesso perché in condizioni di degrado, e invase continuamente da chi pensa di poterci abitare, qualche volta persino sottraendo la corrente elettrica al condominio o a qualche residente.

Nell’immediatezza non è stato possibile sigillare l’appartamento da parte dei tecnici di Aster perché mancavano appigli per lucchetto e catena. Toccherà oggi ad Arte, l’agenzia regionale che gestisce le case pubbliche, chiudere in maniera definitiva la casa in modo che non venga nuovamente violata.

