Anziano in pigiama e in stato confusionale sul bus della linea 62 alle 6 del mattino in via Avio

È una delle tante emergenze, ormai quotidiane, che riguardano persone colpite da demenza senile o Alzheimer. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 e la Polizia locale

A lanciare l’allarme, poco dopo le 6:15 di questa mattina, sono stati gli addetti Amt che, visto l’anziano in pigiama seduto sul bus al capolinea, hanno capito che qualcosa non andava e hanno chiamato la Polizia locale. Gli agenti, a loro volta, hanno chiamato il 118 perché verificasse le condizioni di salute della persona che era in evidente stato confusionale

Gli allarmi e le persone anziane che escono di casa in stato confusionale senza una meta e a casa non riescono a ritornare, poi cercati dai parenti o trovati dalle forze di polizia, si moltiplicano. Si tratta quasi sempre di persone che vivono sole e che non sono seguite, o non vogliono essere seguite, dalla famiglia oppure che una famiglia non la hanno.

Con l’allungarsi della vita media e in una città con tanti anziani come la nostra il problema, che certo non è locale, si moltiplica e diventa una vera e propria emergenza che dovrebbe essere affrontata con una nuova organizzazione dell’assistenza che non costringa, come unica alternativa, al ricovero in Rsa.

La persona soccorsa questa mattina è stata trasportata al Villa Scassi. La Polizia locale cercherà la famiglia per affidare l’anziano in condizioni di coscienza critiche.

In copertina: foto d’archivio

