Winter Park, 280mila presenze in 40 giorni. Ma ora resta l’interrogativo sulla sede per la prossima edizione

Sono state 3.500 le presenze alla mattinata dedicata alle persone con disabilità che hanno potuto godere gratuitamente delle attrazioni e oltre 3.200 gli euro donati all’Istituto Giannina Gaslini. Soddisfatti gli organizzatori. Per i titolari delle attrazioni del luna park viaggiante più grande d’Europa ora resta l’incognita per i prossimi appuntamenti, quello estivo e quello invernale. L’area di piazzale Kennedy, infatti, è inserita nel progetto del Waterfront di levante

«Dopo due anni non semplici – racconta Mattia Gutris, portavoce del giovane staff organizzativo del Winter Park – non sapevamo cosa aspettarci ma, già dai primi giorni, l’affetto dimostrato dai genovesi è stato enorme, con migliaia di persone in coda ad aspettare il taglio del nastro. In base ai biglietti venduti e a sondaggi rivolti ai partecipanti, abbiamo stimato che da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 15 gennaio 2023 abbiamo portato in piazzale Kennedy più di 280mila persone, con picchi di circa 30mila persone al giorno durante le festività. In particolare, durante i weekend e gli eventi, abbiamo registrato un’affluenza notevole di turisti provenienti da fuori Liguria, che rappresentano circa un quarto delle presenze totali: un’altra dimostrazione del potenziale attrattivo del Winter Park durante le festività natalizie». Inoltre, ha registrato il record di presenze anche la mattinata dedicata alle persone con disabilità di giovedì 29 dicembre, con più di 3500 partecipanti, provenienti da più regioni d’Italia e da paesi in guerra come Siria e Ucraina. Infine, i 130 esercenti del Winter Park hanno deciso di sostenere l’Istituto Giannina Gaslini, donando all’ospedale dei bambini 3.265 euro.

Ma i “baracconi” (così, col nome tradizionale, amano chiamarli i genovesi) dove troveranno posto una volta destinata la loro tradizionale sede al parco con parcheggio del Waterfront di Levante?

