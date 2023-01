Morte del canoista quattordicenne, la procura apre un fascicolo per capire se ci siano state responsabilità

Andrea Demattei, giovedì scorso, era in canoa nell’Entella con l’istruttore e gli altri quattro ragazzi che frequentano il corso di un circolo sportivo della zona, ma qualcosa è andato storto. La sua canoa è stata travolta da un tronco spinto dalle acque tumultuose del fiume, si è ribaltata e si è spezzata. Il ragazzo era rimasto incastrato con le gambe tra la canoa piegata e i vari rami trascinati dalla corrente, contro un pilone del ponte della Maddalena. Dopo quattro giorni di agonia è morto oggi al Gaslini

Sarà il pubblico ministero Francesco Cardona Albini a disporre gli accertamenti necessari a ricostruire la vicenda e a stabilire se ci siano state responsabilità sia per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, sia in merito ai soccorsi. Secondo i genitori del quattordicenne, che hanno autorizzato oggi l’espianto degli organi, sebbene siano stati tempestivi non sarebbero stati gestiti attraverso un coordinamento efficace.

Quel giorno i Vigili del fuoco di Chiavari erano arrivati per primi e due di loro si erano calati, grazie all’uso dell’autoscala, per provato ad estrarre Andrea. Subito hanno tagliato parte dell’albero. Nel frattempo erano giunti i sommozzatori da Genova con l’elicottero e dalla Spezia quelli in gommone che erano riusciti ad estrarre un altro canoista che si trovava in stato ipotermico. Il quattordicenne con le gambe incastrate nella canoa ormai piegata dalla pressione dell’acqua, era stato faticosamente imbragato ed estratto ormai privo di conoscenza. Portato all’asciutto, era stato rianimato per mezz’ora, stabilizzato dal personale medico e trasportato, sempre in elicottero, ma con il Grifo, al pronto soccorso del Gaslini in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono durate circa 2 ore».

La Procura intende stabilire se la canoa fosse in condizioni di navigare e se le condizioni del fiume consigliassero di percorrerlo in canoa in sicurezza.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori della Giunta esprimono profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Andrea Demattei. “La Liguria intera – afferma il presidente Toti – si stringe attorno alla famiglia del giovane e alla comunità di Sestri Levante. Ai genitori va anche un grande ringraziamento per aver acconsentito, in un momento così tragico e doloroso, alla donazione degli organi. Un gesto di grande altruismo e generosità che permetterà di salvare altre vite”.

In copertina, l’intervento dei Vigili del fuoco

