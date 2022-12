Vigili del fuoco e Polizia di Stato portano doni di Natale ai bimbi del Gaslini

Su una idea di Valentina, una mamma di un bimbo diventato angioletto un anno fa, è nato l’evento Christmaspresent. Un invito a portare un dono per i bimbi ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova ma soprattutto, un momento di serenità, per i bambini e i genitori che, praticamente, vivono dentro una stanza in attesa di cure.

Anche i vigili del fuoco hanno fatto la loro parte ed insieme alla Polizia di Stato hanno arricchito l’albero di Natale e fatto visita ai bambini del reparto, facendoli diventare pompieri, indossando l’elmo da intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...