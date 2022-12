Disco Club, per il suo 57º compleanno, sfida la finale del Mondiale: festa in musica in via San Vincenzo

Domenica 18 si festeggiano i 57 anni del negozio di dischi più vecchio di Genova, fondato nel 1965. Ecco il programma

«Quest’anno la festa del compleanno del negozio viene anticipata dal 19 al 18 – spiega il patron del celebre negozio, Giancarlo Balduzzi -. Domenica alle 16:00 non ci sarà solo la finale del campionato del mondo di calcio, ma, nello stesso momento, partirà col fischio dell’arbitro in Qatar, la festa dell’anniversario, insomma Discoclub vs Fifa World Cup! La nostra squadra scende in campo con due punte Martino Coppo e Paolo Bonfanti, che però deve abbandonare il campo alle 16.30 per altri impegni, al suo posto entrano Silvio e Marco Ferretti e Lucas Bellotti, ricomponendo con Martino i Red Wine al completo. Nell’intervallo della partita al posto delle solite majorette entreranno in campo i ragazzi della Cover Sbagliata. A concludere sarà ospite per la seconda volta negli ultimi anni, Antonio Salomone in arte RednakS, che avrà il compito di coprire gli eventuali tempi supplementari oppure la premiazione».

Mi piace: Mi piace Caricamento...