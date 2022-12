Da Genova agli Emmy Award, Alessandro Taini premiato per Star Trek Prodigy

Premio Emmy per l’art director genovese: Taini vince con “Star Trek prodigy”.

Taini è nato a Genova dove ho anche studiato illustrazione e pubblicità.

«Sono entrato a far parte di Ninja Theory nel 2003 dove ho lavorato come Senior Concept Artist per Heavenly Sword. Ho creato personaggi iconici come Nariko, Kai e King Bohan, interpretato da Andy Serkis – racconta Taini sul suo sito -. Nel 2007 sono entrato Visual Art Director di Ninja Theory creando lo stile visivo di Ensalavede Dmc (Devil may Cry). Nel 2015 sono diventato un artista freelance lavorando per una varietà di clienti in giochi, film ed editoria come Riot Games, Imaginarium, Reel FX, Prime Focus, Marvel e Bloomsbury».

