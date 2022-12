Venerdì lo sciopero generale Cgil-Uil, a rischio servizi pubblici e privati, scuola e trasporti

Le Confederazioni sindacali Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale regionale per la Liguria di tutti i settori pubblici e privati per il personale di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del venerdì 16 dicembre. Hanno aderito le sigle sindacali Hanno aderito allo sciopero le sigle sindacali Fp Cgil, Flc Cgil, Filt Cgil, Uil Fpl, Uil Scuola Rua, Uiltrasporti

«Contro una Legge di Bilancio sbagliata», Cgil e Uil Liguria proclamano sciopero generale regionale di 8 ore per il 16 dicembre 2022.

«La Finanziaria del Governo Meloni è iniqua e ingiusta, non tiene conto dei bisogni di lavoratori e pensionati e non risponde alle esigenze del Paese – dicono i due sindacati -. Troppi sono i punti sui quali Cgil e Uil chiedono risorse ed interventi

strutturali: salari, reddito, fisco, precarietà, pensioni, sanità. In un colpo solo il Governo danneggia chi è prossimo alla pensione e

chi, oggi giovane, ci andrà in futuro. Quota 103 non supera la Legge Fornero, non vengono riconosciute le differenze di genere, anzi, si peggiora l’opzione donna, niente è pensato per chi in futuro in pensione ci dovrà andare. A chi oggi è in pensione si taglia la rivalutazione vanificando così i prossimi aumenti, mentre chi sta lavorando vede allontanarsi i rinnovi contrattuali a partire dai pubblici dipendenti; per i lavoratori si era chiesto di aumentare la decontribuzione dal 2 al 5% recuperando così almeno una mensilità e di detassare gli aumenti previsti con i contratti nazionali. Invece di migliorare le condizioni di lavoratori e pensionati, da un lato il Governo dimentica che nel Paese ci sono più di 5 milioni di poveri e si accanisce sul reddito di cittadinanza, dall’altro non combatte l’evasione fiscale ma la agevola consentendo di spendere sino a 5 mila euro in contanti e di rifiutare i pagamenti con il pos sino a 60 euro; aumenta la precarietà reintroducendo i voucher e si limita a tassare solo al 35% gli extraprofitti, mentre i salari e le pensioni continuano a essere tassati più delle rendite finanziarie. Sulle tasse si decide di prelevarle dai soliti noti, lavoratori e pensionati – peraltro a livello fiscale tra i più tartassati d’Europa – mentre ai lavoratori autonomi si concede una tassa unica del 15% per redditi sino a 85 mila euro. In tutto questo mancano le risorse da dedicare alla sanità per le stabilizzazioni, per le nuove assunzioni per coprire gli enormi buchi di organico e per le nuove strutture che nasceranno grazie ai contributi europei del PNRR».

