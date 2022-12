Riqualificazione di Nervi, le Ztl resta, ma Bucci accoglie le altre richieste del Civ Nervi 2005

i Commercianti avevano chiesto un collegamento di trasporto pubblico tra Nervi e il centro e il Mediolevante e un tavolo tecnico per definire i dettagli della riqualificazione e arrivare all’apertura dei cantieri entro la primavera del 2023

Presentato al Civ Nervi 2005 e Confcommercio il progetto di riqualificazione di via Oberdan dal sindaco di Genova Marco Bucci, dall’assessore alla Mobilità Matteo Campora e dal presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo.

La riqualificazione prevede una nuova pavimentazione, inserimento di nuovo arredo urbano e verde. Nell’ambito dell’incontro, il Civ ha ribadito alcune richieste: la sospensione temporanea della Ztl, un collegamento di trasporto pubblico tra Nervi e il centro e il Mediolevante e un tavolo tecnico per definire i dettagli della riqualificazione e arrivare all’apertura dei cantieri entro la primavera del 2023.

L’amministrazione comunale, pur confermando la Ztl esistente, ha accolto le altre istanze proposte. Sarà quindi attivato il collegamento diretto dei mezzi Amt con il centro o il Mediolevante. Sarà anche aperto un tavolo ogni quindici giorni, coordinato dall’assessore Campora e dal presidente di Municipio Bogliolo, che riferirà ogni 45 giorni al sindaco sullo stato avanzamento lavori. Inoltre, sempre su proposta del Civ, il Comune attuerà un piano di comunicazione per il rilancio delle attività commerciali e sarà utilizzato il logo “Nervi Riviera in città” sui mezzi di trasporto pubblico che transitano nella delegazione. Sarà anche riorganizzato il sistema raccolta rifiuti, possibilmente attraverso sistema Ecopunto. Infine, sempre su richiesta del Civ accolta dall’amministrazione comunale, non saranno attivate le telecamere fino a fine lavori.

