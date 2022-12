Primi fiocchi di neve nell’entroterra: fiocca copiosamente a Masone, Rossiglione e Busalla. Primi fiocchi anche a Bolzaneto

Le autostrade A7 e A26, nel tratto genovese, sono al momento sotto una consistente precipitazione nevosa

Il Comune di Genova già nel pomeriggio aveva annunciato che si teneva pronto a far muovere gli spargisale e che in serata sarebbe stata aperta la sala emergenze «Al momento gli organi preposti non hanno emanato allerta per rischio niviologico – aveva detto l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino -. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Proprio per questo, in un mondo dove ormai facciamo fronte a fenomeni estremi difficilmente prevedibili, preferiamo giocare d’anticipo: la prevenzione è la migliore arma che abbiamo e come Comune abbiamo deciso di predisporre tutto quello che faremmo se fossimo già in allerta per farci trovare pronti laddove ce ne fosse bisogno».

La previsione è stata azzeccata perché dalle 22:00 circa nevica nell’entroterra genovese e anche su Bolzaneto. La precipitazione nevosa ha anche anticipato le previsioni di un paio d’ore.

Nello screenshot dalle telecamere di Aspi: neve a Bolzaneto. Nella foto di copertina: Masone.

Articolo in aggiornamento

