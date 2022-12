Meteo Arpal: locali piovaschi e nevicate oltre gli 800 metri. Disagio fisiologico per il freddo

Previsione per lunedì 12 dicembre 2022

Soleggiato con velature su Centro-Ponente, addensamenti a tratti consistenti a Levante al mattino dove non si escludono locali piovaschi con spolverate oltre gli 800 m. Dal pomeriggio nubi medio-alte in graduale aumento fino a cielo coperto in serata

Temperature: in ulteriore calo specie le minime. A Genova tra 3 e 10 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: deboli/moderati tra NNE e ENE, in rinforzo la sera specie su Centro-Ponente

Mare: tra poco mosso e mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – disagio fisiologico per freddo.

[Sotto: la tendenza per i prossimi giorni]

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...