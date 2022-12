Grave lacerazione epatica per la bimba di 3 anni investita ieri per errore dal padre

La bambina di anni 3, arrivata ieri pomeriggio all’Istituto Gaslini da Moconesi a causa di un trauma toraco-addominale, è attualmente stabile. La piccola permane ricoverata in Rianimazione: non necessita di supporti vitali, ma è in osservazione per una grave lacerazione epatica, che non dovrebbe richiedere trattamento chirurgico ma solo, auspicabilmente, conservativo

La piccina era stata investita in retromarce dal padre quarantenne che, a bordo della sua auto, stava manovrando in retromarcia. L’uomo non aveva visto la figlia appena scesa dal mezzo e l’ha travolta. Si è fermato solo grazie alle grida dei presenti.

La bambina era stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini con un trauma toracico e danni al fegato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...