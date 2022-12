Generazione Queer, documentario su giovani LGBTQIA+ in Liguria prodotto Arcigay Genova

Sabato 17 dicembre dalle ore 15:00 presso la sede di Arcigay Genova in via del Lagaccio 92R sarà presentato e proiettato in anteprima il nuovo documentario “Generazione Queer” che racconta la situazione dei e delle giovani LGBTQIA+ in Liguria

Il documentario è prodotto da Arcigay Genova: filmmaker Ugo Roffi, journalist Ludovica Schiaroli, producer Claudio Tosi, location manager Domenico Lazzaro, street artist Christian Blef. Con Lorenzo, Federica, Loic, Federico, Alessandro, Elia e Vanessa.

Sette giovani ci raccontano la loro vita in diverse città della Liguria, per farci scoprire cosa vuol dire per le nuove generazioni LGBTQIA+ crescere in questa regione, terra complessa e variegata, da cui emergono differenze importanti fra la città di Genova e gli altri centri abitati. Ascoltare le testimonianze della nuova generazione in crescita ci aiuta a capire le differenze con i tempi della giovinezza delle generazioni passate e quindi di prendere coscienza dei cambiamenti avvenuti fino ad oggi e delle necessità per il futuro. Sicuramente abbiamo risolto alcuni punti del passato, ma il presente ci dice che ancora tanto deve essere fatto.

Questo il link al trailer

Il documentario rientra nelle azioni del progetto “Sostegno alla visibilità di giovani LGBTQIA+ in relazione ad identità di genere, orientamento sessuale e sessualità consapevoli” finanziato dal Ministero del Lavoro, attraverso Regione Liguria, all’interno del “Patto di sussidiarietà per interventi a sostegno dei giovani” come progetto regionale “GenerAzioni2022” ed è una collaborazione fra Arcigay Genova, Arcigay Savona, Arcigay Imperia, Arcigay Liguria, Effetto Farfalla, AIED Genova, Anlaids Liguria e La casa nel Parco.

