Certosa, ventiquattrenne arrestato dalla Polizia per spaccio

Il giovane è stato trasferito in Questura dove gli agenti hanno posto sotto sequestro anche il suo cellulare in quanto le continue notifiche in arrivo facevano ipotizzare una fervente attività di spaccio

Lotta allo spaccio di stupefacenti, arrestato un 24enne.

Via della Pietra, mercoledì ore 23:10.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 24enne per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, denunciandolo altresì per ricettazione.

Mercoledì notte un equipaggio del Commissariato Cornigliano ha fermato per un controllo tre giovani: due fratelli di 24 e 21 anni e una ragazza. Durante le attività di controllo il più grande dei fratelli ha gettato a terra un involucro contenente della sostanza di colore bianco, ciò non è sfuggito agli agenti che hanno immediatamente recuperato il cellophane e perquisito il ragazzo. Prima di procedere è stato chiesto al 24enne di svuotare le tasche, scoprendo così un altro involucro con all’interno della sostanza solida. La perquisizione ha dato esito positivo, poiché nel borsello era contenuta la somma di 260 euro suddivisa in banconote da piccolo taglio, della quale il giovane non ha saputogiustificare la provenienza.

A questo punto le indagini sono proseguite presso l’abitazione dei fratelli dove, con l’ausilio di una volante della Questura è stata eseguita una perquisizione locale, all’inizio della quale il 24enne ha premesso che quanto fosse stato rinvenuto era di sua esclusiva appartenenza e che il fratello non era a conoscenza di nulla.

Durante l’operazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione elettronico e un coltello da cucina entrambi ancora sporchi, materiale per il confezionamento e diversi involucri contenenti della sostanza, alcuni celati all’interno di un inalatore per asma. In totale sono stati sequestrati 6,42 gr di cocaina e quasi 175 gr di derivati dalla cannabis.

Inoltre in un’anta dell’armadio sono stati rinvenuti due documenti di identità, su uno dei quali pendeva una denuncia per smarrimento.

