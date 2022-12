Cacciatore si infortuna nei boschi di Orero. Soccorso da Vigili del Fuoco e Cnsas

È stato portato in barella per un chilometro fino alla strada dove lo attendevano i soccorsi sanitari

Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco, con la collaborazione del CNSAS, hanno soccorso un cacciatore che, nei boschi di Piammegorino, nel comune di Orero si era infortunato ad una caviglia e non riusciva più a camminare.

Stabilizzato sulla spinale dalla croce rossa di Davagna, è stato poi trasferito su una speciale barella per trasporto in montagna e condotto dopo un chilometro di cammino nel bosco, fino sulla strada, dove lo attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale.

