Attesa neve nella notte nell’entroterra di Genova. Temperature percepite alle 21 tra 0 e 5 gradi in città e fino a -6 gradi nell’entroterra

Le precipitazioni nevose dovrebbero cominciare verso l’una di questa notte nella zona di Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone fino al confine tra Liguria e Piemonte. Dalle 9 di domattina potranno essere interessate anche Masone, Campo Ligure, Tiglieto e Rossiglione, Savignone, Crecefieschi e Vobbia

Anche Aspi segnala la previsione di precipitazioni nevose concentrate in A7 tra i caselli di Serravalle Scrivia e Bolzaneto.

Rigidissime le temperature reali (a Genova tra 5 e 7 gradi) e ancor di più quelle percepite, che al momento nel capoluogo sono tra 0 e i 5 gradi e nell’entroterra scendono sotto lo zero in diverse località. Tra queste: Sant’Olcese, Casella, Savignone, Campomorone e Busalla per toccare i -6º a Ronco Scrivia, 4 gradi in meno della temperatura reale. Le temperature percepite sono destinate a scendere nella notte fino a -7 gradi a Busalla e -8 gradi a Ronco Scrivia, Isola del Cantone e scenderanno sotto lo zero e fino a -3 gradi nel ponente in città.

Stamattina si sono registrate gelate nell’entroterra. Il picco più basso nell’area metropolitana di Genova è stato toccato a Masone San Pietro con una temperatura di -6.7 gradi.

Le previsioni di Arpal parlano dell’avvicinarsi «da Ovest una perturbazione che potrà provocare precipitazioni anche nevose tra oggi lunedì e domani, martedì quando avremo una giornata fredda su tutta la regione. Mercoledì aumento delle temperature massime ma anche delle nubi per l’approssimarsi di un’altra perturbazione».

