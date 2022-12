Amt, si dimette il presidente del Consiglio d’amministrazione Marco Beltrami

È stato il manager dell’integrazione dell’ex Atp, della modernizzazione dei mezzi, della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi all’utente. Ha attraversato al vertice dell’azienda il periodo nero del Covid dando un’impronta nuova all’azienda

Marco Beltrami è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Genova ed ha conseguito un master in Ingegneria Impiantistico-Nucleare sempre presso l’Università di Genova.

È stato professore a contratto in diverse università su temi legati al management e all’IT.

Ha operato per oltre trent’anni nel settore della consulenza di direzione, in società di diverse dimensioni, complessità e background. Ha avuto l’opportunità di conoscere aziende di tutti i settori, pubbliche e private, prevalentemente innovative. Si è occupato in particolar modo di sviluppo di strategie e di assetti organizzativi, coniugando le competenze organizzative con i trend tecnologici. Ha una profonda conoscenza dei temi legati alla mobilità sia per specifici progetti portati avanti in aziende del settore sia per essersi occupato, a partire dal 2010, di Smart City nelle sue diverse declinazioni, soprattutto in ambito transportation.

È stato nominato Amministratore Unico di Amt Genova nell’ottobre 2017.

La conferma è arrivata con la nomina alla presidenza al momento dell’introduzione del Consiglio di Amministrazione a cinque membri, deliberata il 22 marzo 2021, quando era stato riconosciuto il suo impegno per la valorizzazione del trasporto pubblico genovese.

Nel frattempo qualcosa deve essersi rotto perché oggi, Marco Beltrami ha dato le dimissioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...