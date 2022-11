Fuga di gas, stop dei treni e via Buranello chiusa

Nel nodo di Genova delle Fs il traffico sospeso nei pressi della stazione di Sampierdarena dalle ore 15:15 per un intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas. La Polizia locale, sul canale Telegram, ha diffuso l’avviso della chiusura della strada

In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per individuare la perdita e per la messa in sicurezza. Dovrà poi intervenire Ireti per la riparazione.

[Continua sotto]

I treni InterCity e Regionali registrano, ovviamente ritardi e registreranno limitazioni di percorso.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...