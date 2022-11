Cittadini e commercianti del centro storico raccolgono fondi per la vedova e il figlio dell’uomo ucciso in vico Mele

Civ Loggia di Banchi e Associazione via del Campo e Caruggi lanciano una sottoscrizione economica a cui tutti possono aderire direttamente attraverso PayPal. Ecco come fare

«A seguito del tragico evento accaduto in Vico Mele l’1/11, sentiamo la necessità di far sentire la nostra vicinanza alla giovane vedova e al figlio nato il giorno stesso dell’accaduto – scrivono gli organizzatori della “colletta” in rete -. Un gesto di aiuto e di solidarietà da parte di chi vive nel Centro Storico e da chiunque volesse partecipare per aiutare una giovane neo mamma rimasta sola in questo delicato momento. Ringraziamo chi vorrà aderire a questa iniziativa di solidarietà donando a questo conto dedicato Pay Pal (selezionare opzione familiari e amici). Chiediamo di girare il messaggio ad amici e conoscenti».

«Il conto rimarrà aperto fino al 21 dicembre 2022 e il giorno seguente daremo visibilità di quanto donato» proseguono gli organizzatori, Civ Loggia di Banchi e Associazione via del Campo e Caruggi APS.

Questo il link a cui donare

https://www.paypal.me/viadelcampoecaruggi

