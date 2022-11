Ponteggio di edificio di via Fieschi crolla per il vento. Strada chiusa – FOTO

Strade sfiorata a Carignano dove il ponteggio per i lavori relativi alla facciata dell’edificio è venuto giù come un castello di carte a causa delle forti raffiche che stanno continuando a spazzare la città. Per la caduta di un albero chiusa anche via di Porta Murata, tra San Teodoro e gli Angeli

Per fortuna il ponteggio del civico 22 di via Fieschi è crollato su un lato interno, sulla stradina che porta al campetto da calcio ed è poco frequentata. Facile immaginare cosa sarebbe accaduto se fosse venuto giù dalla parte della via principale.

Foto di Mauro Biase

Un botto ha fatto affacciare alle finestre tutti i residenti del circondario presenti nelle case. Qualcuno ha gridato “Ci sono feriti?”, altri sono scesi in strada per capire se ci fosse bisogno di aiuto.

Al momento non si hanno notizie di feriti.

La strada è chiusa da piazza Dante per l’intervento Vigili del fuoco in corso. Sul posto anche la Polizia locale del reparto Pronto intervento con due pattuglie.

