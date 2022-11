Traffico, giornata da bollino rosso in autostrada. In città chiusa la rampa per l’Aeroporto da via Albareto

Via Pionieri e Aviatori d’Italia, in direzione aeroporto, interdizione al transito di mezzi in corrispondenza del viadotto (tratto da via Albareto alla rotatoria Castruccio)

Sotto: la situazione sulle autostrade, con code fino a 3 km

A7

GENOVA BOLZANETO – Coda (Al Km 125.8 – Direzione: Milano) in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

GENOVA BOLZANETO – ALLACCIAMENTO A7/A10 – (Dal Km 125.8 – Direzione: Genova) Traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso

A10

GENOVA PEGLI – GENOVA AEROPORTO – (Dal Km 6 – Direzione: Genova) – Traffico Rallentato tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso

ALBISOLA – SAVONA – (Dal Km 36.4 – Direzione: Ventimiglia) Coda di 1 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

CELLE LIGURE – VARAZZE – (Dal Km 32.4 – Direzione: Genova) Coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori

VARAZZE – CELLE LIGURE – (Dal Km 26.8 – Direzione: Ventimiglia) Coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori

A12

GENOVA EST – ALLACCIAMENTO A12/A7 – (Dal Km 4.2 – Direzione: Genova) Traffico Rallentato tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

RECCO – CHIAVARI – (Dal Km 22.8 – Direzione: Rosignano). Coda di 3 km tra Recco e Chiavari per lavori

A26

OVADA – MASONE – (Dal Km 29.9 – Direzione: Genova Voltri) Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori

MASONE – VOLTRI – (Dal Km 14 – Direzione: Genova Voltri) Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Sotto: previsioni della società Autostrade

In copertina: foto di Nico Cadosh

Mi piace: Mi piace Caricamento...