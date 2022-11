Scompare l’ex Ad di Fincantieri Giuseppe Bono. Guidò l’azienda durante la costruzione del ponte San Giorgio

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti esprime, a nome della Giunta regionale, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri, scomparso oggi a 78 anni

“Bono è stata una figura di grande rilevanza per l’industria nautica del nostro Paese, come guida di Fincantieri, – dice Toti – e in particolare per la Liguria, che ospita i poli di Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano. Non possiamo dimenticare poi il suo ruolo, sempre in quanto guida di Fincantieri, nella costruzione del nuovo Ponte di Genova, dopo la tragedia del Morandi. Regione Liguria è vicino alla famiglia in questo momento di dolore”.

