Rampa per l’aeroporto da via Albareto, problemi coperti da vecchie sovrastrutture. Si lavora per riaprire entro 48 ore

La nota dell’Autoritá di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: «Necessarie ulteriori verifiche di natura strutturale»

«Nel corso dell’esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo viadotto Pionieri e Aviatori d’Italia, che renderà più funzionale la connessione con l’Aeroporto e l’accesso da ponente ai varchi portuali di Genova, sono emersi degli elementi non visibili, in quanto coperti da sovrastrutture preesistenti e portati alla luce dagli attuali interventi, che hanno richiesto prudenzialmente ulteriori verifiche di natura strutturale» si legge nella nota.

«Di conseguenza, AdSP ha immediatamente attuato tutte le misure di sicurezza previste per legge e avviato gli opportuni approfondimenti tecnici – prosegue l’Autorità Portuale di Sistema -. Contemporaneamente, sono comunque prudenzialmente in corso interventi di puntellazione delle pile interessate dalle attuali verifiche al fine di riaprire in sicurezza al traffico la rampa di accesso da via Albareto verso l’aeroporto di Genova nelle prossime 48 ore».

