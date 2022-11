Morte di Romana Conte, l’autista del camion indagato per omicidio stradale

La donna, dodicesima vittima della strada a Genova dall’inizio dell’anno, aveva 51 anni e abitava ad Albaro, in via Orsini. Lascia il marito e due figlie. Aveva lavorato all’Ist e tra il 2003 e il 2016 aveva prodotto con altri esperti diversi paper scientifici sulle cellule stromali

Ieri sera lungomare Canepa, dove alle 17 è avvenuto il tragico incidente, è stato riaperto solo a mezzanotte e 45 minuti, dopo i lunghi rilievi necessari a ricostruire le cause e la dinamica, cioè perché l’autoarticolato guidato dal cinquantatreenne Carlo Ciliberti ha travolto lo scooter su cui viaggiava la donna, morta sul colpo, trascinandolo poi per circa 30 metri.

I rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento della Polizia locale guidato dal commissario superiore Stefano Biggio. Presente anche il magistrato di turno Giovanni Arena, che ha coordinato l’acquisizione di tutti gli elementi necessari a ricostruire la dinamica.

Sotto la lente di ingrandimento il cronotachigrafo, per ricostruire da quanto tempo il camionista era alla guida, ma anche il cellulare dell’uomo che potrebbe rilevare se, al momento dell’impatto, fosse distratto dall’uso del telefono. Ciliberti ha dichiarato alla Polizia locale di non essersi nemmeno accorto di aver scontrato lo scooter di Romana Conte. Si sarebbe fermato solo udendo le grida di chi aveva assistito alla tragedia. L’uomo è stato indagato per omicidio stradale. L’autoarticolato è stato sequestrato.

