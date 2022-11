Da mercoledì 9 novembre l’ecocompattatore situato preso stazione Metro Brin di Genova Certosa sarà attivo in via Rossini a Rivarolo

Una modifica resa necessaria dalla presenza del cantiere lavori afferenti la stazione metropolitana proprio nella zona dove attualmente è installata la macchina e che l’avrebbe resa inutilizzabile

Attualmente le macchine dove è possibile conferire bottiglie e flaconi in plastica e cartoni per alimenti e bevande sono 14 mentre sono 2 quelle dove si possono conferire anche le lattine in alluminio. Per un totale di 16 che, entro la fine dell’anno, diventeranno 18 anche grazie i finanziamenti a favore degli incentivi alla raccolta differenziata della Città Metropolitana di Genova.

Un progetto green nato con la collaborazione di AMIU Genova e dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Genova, Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica), ILC (Istituto Ligure per il Consumo), la partecipazione della Regione Liguria e che nel suo sviluppo ha visto il coinvolgimento anche di Comieco (Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) e di CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio).

In questi ecocompattatori è possibile conferire imballaggi accumulando punti e usufruendo di buoni sconto nei negozi e nelle attività convenzionate. Grazie a questa iniziativa, i cittadini ottengono premi: sconti nei negozi di vicinato o al supermercato o ancora altri incentivi legati a mobilità sostenibile, cultura, sport e salute. Per ogni imballaggio inserito nell’eco-raccoglitore si ottiene 1 punto.

Il progetto “PlasTiPremia” è iniziativa di economia circolare per il riciclo e il recupero degli imballaggi e vede il coinvolgimento di diversi consorzi di filiera, a cui si affiancano i tanti operatori commerciali che, grazie alla raccolta punti legata al conferimento degli imballaggi permette da un lato aumentare e promuovere la corretta raccolta e d’altro è un valido aiuto alle attività commerciali convenzionate.

Per convenzionarsi al progetto Plastipremia, le attività commerciali o di servizi possono scrivere una mail a support@plastipremia.it e avranno tutte le informazioni sulle modalità di adesione.

I materiali conferibili sono: bottiglie e flaconi in plastica a cui si possono abbinare cartoni per bevande come latte, vino, succhi di frutta e alimenti in generale. Le macchine, attive dal lunedì al sabato, sono posizionate in piazza Manin in Centro, via Brin a Certosa, via Bertolotti a Cornigliano, piazza Paolo da Novi alla Foce, piazza Leonardo da Vinci ad Albaro, piazza G. Ferraris a Marassi, Ponte Flemming a Molassana e piazzale Bligny a san Gottardo, a Quinto in piazzale Rusca, a Prà in via Prà, a Sampierdarena in piazza V. Veneto, a San Fruttuoso in piazza Martinez, a San Teodoro in piazzale Pestarino, a Sestri Ponente in Via Ferro, in piazza san Giorgio e in piazza Sarzano nel Centro storico di Genova queste ultime due grazie ad progetto sperimentale con il consorzio CIAL oltre alla plastica raccolgono anche le lattine in alluminio.

