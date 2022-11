Scalco a Javier Miranda Romero: «Fa male? Io ti avevo avvisato». Per il Gip: ha mentito alla Pg, ha preso la mira per colpirlo e sapeva di averlo centrato

Ecco il video che inchioda l’artigiano maestro d’ascia che nella notte tra il 1º e il 2 novembre, in vico Mele, ha ferito a morte un cittadino peruviano: in piedi, davanti alla finestra aperta, con l’arco ancora in mano, chiede a Javier più volte «Fa male?». Poi ancora: «Fa male? Io ti avevo avvisato». Secondo il giudice per le indagini preliminari Matteo Buffoni quando Evaristo Scalco ha detto ai carabinieri che non pensava di averlo colpito mentiva sapendo di mentire

Per il gip, tutto lascia pensare che «l’indagato abbia “preso la mira” e al tempo stesso smentisce quanto egli ha dichiarato alla pg (“non pensavo di averlo colpito”)». Scalco ha dichiarato durante l’interrogatorio di venerdì scorso, dopo il quale è stata confermata la custodia cautelare in carcere, «di non aver avuto una buona visuale del bersaglio, vista la presenza di piante rampicanti sulle ringhiere del condominio. Tuttavia si nota che la vegetazione sulle ringhiere è tutt’altro che folta, e sembra che dalla finestra la visuale del bersaglio sia quasi completamente libera». Improbabile, secondo il Gip, che abbia tirato alla cieca: in quel momento l’amico di Javier si era allontanato in un vicolo vicino e lui era rimasto solo nel raggio di tiro dell’artigiano che ha scoccato la freccia «da una posizione sopraelevata rispetto a quella della vittima, e quest’ultima, nonostante l’orario notturno, era ben visibile, essendo la zona ben illuminata».

Tutto questo e le frasi registrate da un cittadino sudamericano che era arrivato sul posto hanno convinto il giudice che quanto dichiarato da Scalco sarebbe una bugia.

Scalco chiede a Javier, che è ancora in piedi, con la freccia conficcata nell’addome, ma gronda già copiosamente sangue: «Fa male?». E lo fa più volte, con tono provocatorio. Poi ancora: «Fa male? Io ti avevo avvisato». E quando una donna raggiunge il cittadino sudamericano che sta registrando a distanza dalla vittima e chiede «Perché», l’artigiano risponde «Perché offende».

Secondo il gip quelle sono «Espressioni palesemente incompatibili con la convinzione di aver sbagliato il colpo». Sempre secondo il giudice per le indagini preliminari «è evidente l’enorme sproporzione tra il motivo che ha scatenato la furia omicida di Scalco e l’azione delittuosa da lui realizzata», per cui sussistono i futili motivi. Nell’ordinanza il gip scrive che Scalco «non è in grado di controllare i propri impulsi». Sussiste anche il timore che possa reiterare il reato. Ragion per cui è stata decisa la custodia cautelare in carcere.

Sotto un estratto dal video in cui si sente Scalco profferire le frasi. Il video intero mostra immagini crude, terrificanti se si pensa che l’uomo colpito dalla freccia sarebbe morto poche ore dopo. Le abbiamo tagliate, lasciando solo quelle dell’artigiano che parla dalla finestra. La voce maschile fuori campo che ansima e parla in spagnolo non è quella della la vittima, ma quella di un passante che richiama una donna, anche lei ispanoamericana. Lei apre una porta e scende in strada. Lì vede Javier e chiede a Scalco «Perché?». Lui risponde: «Perché offende».

Abbiamo tagliato le immagini, ma vi assicuriamo che Javier perdeva copiosamente sangue. Scalco non chiama i soccorsi. Sta alla finestra a chiedergli se «Fa male». In altri video si vede che poi scenderà in strada e tenterà di strappare la freccia dall’addome della sua vittima senza riuscirci. Le lastre di luserna della pavimentazione sono coperte da un lago di sangue.

